A Bisceglie arriva Chocomoments, tre giorni di festa dedicati al cioccolato

Dal 6 all’8 febbraio Piazza Vittorio Emanuele II a Bisceglie si trasformerà in un grande villaggio del gusto con la prima edizione di “Chocomoments Bisceglie”, evento interamente dedicato al cioccolato artigianale di qualità. La manifestazione, organizzata da Fiva in collaborazione con Chocomoments e Confcommercio Bisceglie, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, porterà nel cuore della città degustazioni, laboratori, show cooking e iniziative pensate per tutte le età.

Al centro dell’iniziativa ci sarà la Fabbrica del Cioccolato, format itinerante che unisce artigianalità, spettacolo e cultura gastronomica. Per tutta la durata dell’evento, da venerdì a domenica dalle 10.00 alle 20.00, la mostra-mercato del cioccolato artigianale offrirà al pubblico l’opportunità di scoprire e acquistare praline, tavolette fondenti e al latte, creazioni aromatizzate, cremini e specialità realizzate dai maestri cioccolatieri.

Il programma prevede numerosi appuntamenti dal vivo, tra cooking show, visite gratuite per le scuole alla Fabbrica del Cioccolato e momenti dedicati alle realtà sportive del territorio. L’evento clou è in programma sabato 7 febbraio alle ore 18.00, con la realizzazione di una tavoletta di cioccolato da record lunga 10 metri, che sarà distribuita in degustazione con contributo libero: il ricavato sarà devoluto alla Caritas.

Spazio anche ai più piccoli con il laboratorio Choco Baby, attivo ogni giorno dalle 15.30 alle 17.30, durante il quale i bambini potranno realizzare i propri cioccolatini in un’attività guidata della durata di 15-20 minuti. Per gli adulti, invece, sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 sono previste lezioni di cioccolato per principianti condotte dai maestri Chocomoments, su prenotazione.

A completare l’atmosfera, alcune attività commerciali della città proporranno menu a tema e degustazioni dedicate. Chocomoments Bisceglie si candida così a diventare un appuntamento capace di valorizzare l’eccellenza del cioccolato artigianale e di animare il centro cittadino con un’esperienza coinvolgente, pensata per famiglie, appassionati e curiosi di ogni età.