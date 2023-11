A Bisceglie aprono gli sportelli di facilitazione digitale del Comune e del Centro per l’impiego

Aiutare gli utenti nella gestione dei dispositivi informatici e nell’acquisizione di competenze digitali per l’utilizzo di servizi pubblici. È questo lo scopo alla base del progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale”, realizzato dall’ambito sociale Trani-Bisceglie e dall’Arpal Puglia grazie al finanziamento PNRR messo a disposizione dalla Regione Puglia.

L’obiettivo è sostenere efficacemente l’inclusione digitale, realizzando una nuova opportunità educativa rivolta a giovani e adulti, che mira a sviluppare le competenze digitali di base richieste per il lavoro, la crescita personale, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva.

L’iniziativa ha previsto l’attivazione di due punti di facilitazione digitale a Bisceglie, entrambi nella sede del comune in via prof. Mauro Terlizzi 20, gestiti da operatori del Comune e del Centro per l’impiego di Bisceglie – Arpal Puglia.

Le cittadine e i cittadini biscegliesi possono quindi ricevere supporto nell’utilizzo delle nuove tecnologie per l’utilizzo di servizi erogati dalla pubblica amministrazione, grazie ai facilitatori digitali, mediatori fra le richieste e i fabbisogni di cittadine e cittadini e i processi di digitalizzazione in atto nella società e nella pubblica amministrazione.

Grazie ai servizi forniti dai punti di facilitazione digitale, i fruitori potranno essere accompagnati e formati, sulla base delle loro specifiche esigenze e competenze di partenza:

all’uso autonomo e consapevole di Internet e delle tecnologie digitali;

all’uso dei principali servizi digitali pubblici online (come, ad esempio, quelli relativi all’identità digitale, all’anagrafe e allo stato civile, ai servizi sociali ed educativi, ai servizi sanitari e al fascicolo sanitario elettronico);

all’accesso ai servizi di mobilità e alle piattaforme di partecipazione;

all’uso dei principali servizi digitali privati (come, ad esempio, quelli relativi alle videoconferenze);

all’orientamento sulle piattaforme di acquisto di prodotti e servizi;

all’utilizzo della posta elettronica, dei social network e delle app di messaggistica.

Inoltre, gli utenti potranno ricevere:

informazioni e orientamento all’uso del portale Lavoro per te Puglia per la candidatura ad offerte di lavoro;

informazione e orientamento all’uso del portale Europass;

supporto all’iscrizione ai canali di comunicazione social e chat dei Centri per l’impiego (Telegram, Facebook, Linkedin, eccetera);

informazioni generali sul servizio SPID/CIE;

informazioni generali sulle modalità di redazione dei cv;

orientamento e illustrazione per le piattaforme online regionali;

orientamento e illustrazione per le piattaforme online delle agenzie per il lavoro e altre imprese private;

supporto alla risoluzione di eventuali problemi tecnici (es: recupero credenziali per accesso a portali o SPID, CIE).

Sono previste sessioni di consulenza individuale e, saranno programmati laboratori di gruppo sulla base delle esigenze dell’utenza.

Gli sportelli di facilitazione digitale saranno aperti la mattina dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12; il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 17.

Per accedere ai servizi, è necessario prenotarsi ai seguenti contatti. Mail: digitalefacile.bisceglie@gmail.com, telefono: 080.3950297.