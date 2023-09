A Bisceglie apre i battenti il punto vendita ARD Discount, domani l’inaugurazione

PUBBLIREDAZIONALE – Un nuovo punto vendita ARD Discount sta per aprire i battenti a Bisceglie. L’inaugurazione è prevista per la mattinata di domani, mercoledì 13 settembre, negli spazi di via Imbriani 344.

Il progetto porta la firma di due giovani imprenditori, già presenti sul territorio pugliese con 9 supermercati a marchio Despar, che adesso abbracciano il nuovo progetto di sviluppo “ARD Discount” per rilanciare l’economia e l’occupazione sul nostro territorio dando il via ad una serie di ulteriori punti vendita in Puglia.

Un punto vendita Ard Discount è stato già inaugurato a Bari e il 13 settembre ci sarà una nuova apertura su Bisceglie in via Imbriani, portando così a 11 il numero dei punti vendita gestiti dal gruppo.

Il rilancio di una struttura ad oggi chiusa, che ospiterà una nuova attività commerciale creando nuova occupazione e nuove opportunità di formazione e crescita soprattutto per i giovani biscegliesi.