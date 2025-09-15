“A Bisceglie 268 alberi mancanti in dieci strade”: l’allarme di Spazio Civico

Il verde urbano di Bisceglie continua ad evidenziare problemi, questa volta non solo per via della manutenzione, ma per l’assenza di nuovi innesti nelle formelle rimaste vuote. A lanciare l’allarme è il gruppo di cittadinanza attiva Spazio Civico Bisceglie, che ha effettuato un monitoraggio su dieci strade della città, raccogliendo anche le segnalazioni dei cittadini.

«Il quadro emerso è preoccupante: 268 alberi periti e non sostituiti. Nel dettaglio: Via Cala dell’Arciprete 35, Via M.L. King 32, Via M. Giuliani 21, Viale Calace 14, Via degli Artigiani 20, Via Bellini 5, Via N. Piccinni 48, Via Gandhi 27, Via Mascagni 43, Via Verdi 23. Una media di quasi trenta alberi mancanti per strada – ecidenaiano – numeri che, estesi all’intero territorio cittadino, lasciano immaginare un’assenza ben più significativa».

Ogni formella vuota rappresenta un duplice danno: economico, perché dietro c’è il costo della realizzazione e della piantumazione, e ambientale, per la perdita di un albero capace di mitigare l’inquinamento e migliorare la qualità della vita. Non meno rilevante l’aspetto sociale, con la mancata riduzione dello stress che il verde urbano contribuisce a garantire.

«Non chiediamo soltanto che vengano piantati nuovi alberi nelle formelle rimaste vuote, ma che sia effettuato uno studio preliminare da parte di un tecnico qualificato in verde pubblico» sottolineano i membri del gruppo. «È fondamentale evitare che si continui a piantare l’albero sbagliato nel posto sbagliato, compromettendo la sopravvivenza e l’efficacia del verde urbano».

Spazio Civico non punta il dito contro una singola amministrazione, ma solleva una questione di coerenza: «Chi si dichiara ambientalista non può accettare questa situazione. È desolante e inqualificabile, sia per i cittadini che per il verde stesso”.