“421 metri nel borgo”, passeggiata guidata tra le chiese ‘perdute’ del centro storico / INFO

Una passeggiata guidata alla scoperta delle chiese perdute del centro storico biscegliese. È questo il cuore dell’iniziativa organizzata da Associazione 21 in collaborazione con Italia Nostra sezione di Bisceglie. Appuntamento domani sera, giovedì 11 luglio, con raduno alle 19.30 nella chiesa di Santa Margherita.

I partecipanti alla visita guidata vivranno un’esperienza unica e, accompagnati dalla guida turistica Giovanni Di Liddo, potranno guardare gli edifici e le strade del centro storico con occhi diversi.

“Bisceglie è una continua scoperta – spiegano gli organizzatori – Passeggiare nel centro storico e accorgersi di essere davanti ad una chiesa che è lì da secoli, ma solo in pochi lo sanno, è meraviglioso. Giovedì 11 luglio faremo proprio questo: vedremo cose che solitamente non vediamo, o meglio non siamo in grado di riconoscere. Guarderemo Bisceglie con uno sguardo differente. E poi una sorpresa: ad accoglierci nella chiesa di Santa Margherita ci saranno biscotti e confetture di frutta di Bombini Azienda Agricola”.

L’iniziativa ‘421 metri nel borgo’, patrocinata dal Comune di Bisceglie, prevede un’altra passeggiata guidata: giovedì 22 agosto alla scoperta della Bisceglie ebraica, in collaborazione con la sede di Bisceglie dell’Archeoclub d’Italia e guidati da Lucrezia Di Leo.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Associazione 21 tramite whatsapp al numero 3342731232.