248° anniversario Fondazione Guardia di Finanza, deposta corona d’alloro a Bisceglie / FOTO

“Impegno e dedizione. Ho rimarcato questi concetti questa mattina, nel corso della deposizione di una corona d’alloro in Largo Fiamme Gialle organizzata dalla sezione biscegliese dell’Associazione Nazionale Finanzieri in occasione del 248° anniversario di Fondazione della Guardia di Finanza”. Lo dichiara il Sindaco Angelantonio Angarano.

“Bisceglie ha un legame profondo e vivo con le Fiamme Gialle – prosegue il Primo cittadino – che non solo si esplica con la preziosa attività di polizia economica finanziaria che essa svolge, ma per l’impegno che gli appartenenti in servizio ed in congedo, come l’ANFI di Bisceglie, hanno nei confronti della nostra Comunità, ad esempio con innumerevoli attività di solidarietà e finalizzate al bene comune”.

“Pertanto, il mio augurio va a tutti gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, per l’abnegazione e lo spirito di servizio che dedicano quotidianamente nel loro lavoro, ispirato ai più saldi valori della nostra Costituzione. A loro – conclude il Sindaco Angarano – il più vivo apprezzamento e gratitudine dalla Città di Bisceglie”.