“1° Trofeo Dolmen della Chianca”: previste limitazioni al traffico

In occasione del “1° Trofeo Dolmen della Chianca”, gara ciclistica organizzata dalla Polisportiva “G. Cavallaro” e patrocinata dal Comune di Bisceglie, nella giornata di domenica 6 luglio saranno in vigore temporanee modifiche alla viabilità cittadina per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento.

La competizione si svolgerà su un circuito che interesserà diverse strade urbane ed extraurbane, con partenza e arrivo nell’area polifunzionale di via San Martino. Il percorso completo comprende via M.R. Imbriani, strada vicinale Palombaro, via Lama di Macina, via Terlizzi, via Oslo, via Ruvo e via L. Cadorna.

Per domenica 6 luglio, l’ordinanza prevede:

· Divieto di transito e sosta, dalle ore 13:00 alle ore 20:00 in via San Martino (direzione Bari), nel tratto compreso tra via Cadorna e via Imbriani;

· Divieto di transito e sosta, con rimozione forzata, per tutti i veicoli (eccetto quelli autorizzati muniti di pass rilasciati dalla Polisportiva Cavallaro), su tutta l’area polifunzionale di via San Martino;

· Interruzioni temporanee del traffico, con l’apposizione di transenne mobili dalle ore 13:00 fino al termine della manifestazione, delle seguenti intersezioni:

Via San Martino / Via L. Cadorna; Via San Martino / Via M.R. Imbriani; Via M.R. Imbriani / Via Alceo Dossena; Via M.R. Imbriani / Via Giuliani; Via M.R. Imbriani / Carrara San Francesco / Carrara Di Ceglie; Via M.R. Imbriani / Carrara Lama di Macina; Via M.R. Imbriani / Carrara Enziteto; Via M.R. Imbriani / Carrara Pantano Via M.R. Imbriani / Ingresso Bisceglie sud Via M.R. Imbriani / Strada L. Palombaro (Rondò innesto SS 16 direzione Foggia); Strada L. Palombaro / Svincolo IperCoop; Via Lama di Macina / Ingresso SS 16 direzione Bari; Via Lama di Macina / Strada Salandra; Via Lama di Macina / Via Enziteto; Via Lama di Macina / Carrara Di Ceglie; Via Lama di Macina / Strada Scotelloni; Via Lama di Macina / Via Terlizzi; Via Terlizzi / Via Oslo; Via Ruvo / Via Oslo; Rondò Via Ruvo / Via Isonzo, Via Isonzo / Via L. Cadorna;

L’Amministrazione invita la cittadinanza alla massima collaborazione e al rispetto delle disposizioni temporanee, evitando di circolare lungo il percorso interessato durante lo svolgimento della gara, per garantire la sicurezza degli atleti e la buona riuscita dell’evento.