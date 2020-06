Atto vandalico alla stele in memoria di Giovanni Paolo II

La stele in memoria di San Giovanni Paolo II è stata oggetto, probabilmente nella notte tra sabato 13 e domenica 14 giugno, di un vile atto vandalico.

Sulla lapide presente nell’omonima via dedica al Papa polacco è stata disegnata una svastica e scritte inneggianti satana. Un gesto da condannare e che nuovamente mette in risalto nella nostra comunità quanto ancora ci sia da lavorare per migliorare l’educazione ed il senso civico.

In riferimento a quanto accaduto il movimento politico Bisceglie D’Amare ha reso noto che nella giornata di domani alcuni rappresentati si impegneranno a ripulire la stele. “Estendiamo l’invito anche all’amministrazione comunale – si legge nella nota – sarebbe bello lanciare insieme un messaggio di ferma condanna verso chi, per goliardia o ideologia perversa, si fa promotore degli ideali brutali del nazifascismo, imbrattando, tra l’altro, monumenti pubblici”.