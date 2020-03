Attivato a Bisceglie infopoint di Protezione Civile

“È attivo da stamattina a Bisceglie l’infopoint di Protezione Civile – Centro Operativo Comunale dedicato all’emergenza del coronavirus”. A riferirlo è il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

“Lo sportello, curato dai volontari di Protezione civile comunali, è attivo tutti i giorni, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00, raggiungibile al numero telefonico 080.33.66.621 o anche di persona in largo San Francesco, accanto al comando della Polizia Locale. È possibile chiedere informazioni e, solo per persone anziane e non autosufficienti, supporto per servizi di prima necessità, come l’acquisto di farmaci o alimenti”.

“Ringraziamo i volontari della Protezione Civile“, conclude Angarano, “per il prezioso supporto che forniscono alla cittadinanza con questo importante servizio ed in questo momento particolare. Un nobile esempio di altruismo e generosità, valori che d’altronde contraddistinguono la Protezione Civile e l’esercito di volontari che ne fanno parte. Confermiamo di essere un popolo solidale e sensibile, che sa unirsi nelle difficoltà”.