Atletica leggera, Musci: “Situazione complicata, continuo ad allenarmi da casa”

Anche l’atletica leggera non è stata risparmiata dall’onda del coronavirus, con tutte le manifestazioni sportive sospese fino al 31 maggio.

A parlare di questo momento difficile per tutti gli atleti biscegliesi è Carmelo Musci, che ha visto la stagione agonistica e i propri impegni completamente stravolti, “La mia stagione è cambiata tanto e mi sono visto sfumare i campionati mondiali Under 20 di Nairobi e la coppa Europa lanci a Leiria (Portogallo)”. Importante obiettivo per “Big Carmelo” è la condizione fisica, “sicuramente stiamo vivendo una situazione difficile, ma per fortuna a casa ho lo spazio necessario per allenarmi bene”, continua l’atleta in forza alle Fiamme Gialle, “purtroppo, il mio allenatore non potrà seguirmi riguardo la parte tecnica essendo di un altro comune, ma ci teniamo in contatto ogni giorno online”. Nonostante lo stop temporaneo di tutte le attività, Musci ha voluto sottolineare le ottime prestazioni ottenute nella recente stagione indoor, “penso che la stagione sia partita in maniera eccezionale dopo il record italiano indoor nel getto del peso (20.25), anche se siamo tutti in attesa di capire quando inizieranno le prossime gare”.

A tale riguardo, l’atleta biscegliese non si sente rammaricato, ma al contrario, ha evidenziato come questo momento di difficoltà sia un’ulteriore prova da superare, proprio come se fosse una manifestazione agonistica, “non bisogna perdersi d’animo, anzi bisogna continuare ad allenarsi per quel che si può per ripartire più forti di prima”.