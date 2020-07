Assunti dodici nuovi ausiliari del traffico / ELENCO COMPLETO

AJ Mobilità srl, in qualità di ditta aggiudicataria del servizio di gestione in concessione dei parcheggi pubblici a pagamento, ha richiesto di integrare il numero degli ausiliari del traffico attualmente in servizio procedendo alla nomina delle seguenti persone: Brescia Mauro, Del Vescovo Marica, Di Lecce Flora, De Vincenzis Alessandro, Galantino Antonio, Di Reda Mauro, Todisco Gabriella, Graziano Vincenza, Guarini Porzia Angela Maria, Valente Annalisa, Saccucci Leonardo.

Tutti sono risultati idonei a seguito di apposito corso organizzato da AJ Mobilità e in seguito alla verifica da parte del Comando di Polizia Locale eseguita nel mese di giugno 2020. I dodici ausiliari utilizzeranno, per il rilevamento delle violazioni, la modulistica concordata con il Comando di Polizia Municipale in modello cartaceo e in modalità digitale con l’utilizzo di palmari forniti dalla ditta concessionaria del servizio. Dovranno essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento in conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni del Nuovo Codice della Strada e che, i medesimi siano facilmente e immediatamente riconoscibili per simboli o indumenti che ne identificano la funzione.