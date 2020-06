Assolocali e Confcommercio presentano i ViviBisceglie Bond: “Stringere alleanza con i clienti”

Sono circa 40 gli esercizi commerciali nei quali saranno spendibili i nuovo ViviBisceglie Bond, coupon che potranno essere acquistati con un risparmio fino al 25% per sostenere il settore della ristorazione, tra i più colpiti dal lockdown e tra i più in difficoltà nella ripartenza. L’iniziativa, ideata da Assolocali e sostenuta da Confcommercio, è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa. Ad illustrare i dettagli del progetto Pino Cosmai e Tony Porcelli, rispettivamente Presidente e Direttore di Assolocali, e dal Direttore di Confcommercio Bari–Bat, Leo Carriera. Presente in conferenza stampa anche Rachele Barra, fondatrice del movimento “Bisceglie In”, che si occupa di marketing territoriale ed è nato per promuovere un turismo “esperienziale” legato ai servizi, prodotti e risorse del territorio biscegliese. Sono intervenuti infine il Sindaco di Bisceglie, Angelatonio Angarano, il Vicesindaco, Angelo Consiglio e l’Assessore al Turismo Rosalia Sette.

“L’iniziative dei bond è una delle prime messe in campo dal movimento ViviBisceglie che conta già numerose adesioni fra pizzerie, ristoranti, pub, american bar, bar, gelaterie e pasticcerie del territorio (l’elenco completo è disponibile sulla pagina Facebook di ViviBisceglie). L’obiettivo è quello di promuovere le nostre attività commerciali, per tale ragione abbiamo pensato che in questa fase ci fosse bisogno di incentivare le persone a frequentare i locali tutti i giorni della settimana e non solo nel weekend. Ma in particolare abbiamo voluto stringere una sorta di alleanza con i nostri clienti che così con i bond ci aiuteranno a ripartire, in cambio di un risparmio economico. Durante le ultime due settimane le cose sono andate meglio ma possiamo fare di più per raggiungere traguardi ambiziosi e rendere ancor più competitiva l’economia turistica della città”, hanno spiegato Cosmai e Porcelli.

“Abbiamo subito creduto in questa iniziativa e l’abbiamo sostenuta perché siamo convinti che in questo momento serva mettere in circolo una buona dose di positività tramite un’iniezione di fiducia per l’intero settore della ristorazione e dei pubblici esercizi. Certo, l’idea non vuole avere la presunzione di ribaltare la situazione di difficoltà che stiamo vivendo dopo l’emergenza sanitaria e il lockdown ma almeno serve a dare un segnale di speranza. Con i bond, infatti, incentiviamo le consumazioni e rimettiamo in contatto i consumatori abituali con i propri locali preferiti. Qualche risorsa in più non può che fare del bene a tutto il mondo dei pubblici esercizi. È un investimento per la ripartenza dell’economia cittadina ma anche un biglietto da visita per i turisti perché rendiamo così ancora più attraente una giornata trascorsa a Bisceglie per chi viene da fuori città, che si tratti di giovani o di famiglie”, ha aggiunto Carriera.

“Sosteniamo l’iniziativa ViviBisceglie Bond perché è una buona idea per rilanciare il settore turistico ricettivo della nostra Città che tanto ha sofferto a causa del lockdown”, ha commentato il Sindaco, Angelantonio Angarano. “La nostra Amministrazione sta lavorando per sostenere il comparto con incisività e concretezza. Siamo subito intervenuti per assicurare tempi rapidi e certi per l’occupazione di suolo pubblico e la riapertura delle attività. In questi giorni stiamo mettendo a punto una serie di misure tributarie che possano dare ossigeno al tessuto imprenditoriale, commerciale, artigianale e ricettivo della città. E stiamo concependo una mobilità post Covid che possa valorizzare le nostre zone più belle e caratteristiche favorendone una migliore fruizione che premi il lavoro delle attività ricettive. La chiusura al traffico di via Nazario Sauro, in questo senso, è solo il primo tassello”.