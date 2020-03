Associazione Sarah: “Non si trascuri problema della violenza sulle donne”

“Quest anno, purtroppo, l’8 marzo ci siamo ritrovati ad affrontare l’emergenza del coronavirus: i media sono impegnati a diffondere informazioni per tutelare la salute pubblica e per cercare di arginare il problema del propagarsi dell’epidemia. Non vogliamo che questo porti, però, a distrarre l’attenzione anche da altri problemi presenti nella nostra società, tra cui quello della violenza sulle donne”, lancia un monito la presidente dell’associazione Sarah, avv. Michela Lopolito, nel corso della Giornata Internazionale delle Donne.

“Le donne che, anche in questo momento difficile, stanno dimostrando, con grinta e grande capacità organizzativa, dedizione al bene della collettività nelle ‘difficili’ corsie dei reparti ospedalieri”, aggiunge la presidente, “L’associazione antiviolenza Sarah continuerà la sua mission di tutela e protezione delle donne dalla violenza, continuerà a tutelare le donne che in questo momento dimostrano di essere una grande risorsa per l’intera collettività”.

E conclude: “Noi dell’associazione Sarah, con il nostro numero rosa 3394875118, saremo sempre a disposizione H24 per quelle donne che stanno subendo violenza: ogni qualvolta il telefono squillerà, saremo pronte a dare una mano e a creare un cordone di protezione alle donne che ne avranno bisogno”.