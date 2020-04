Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi lancia l’iniziativa “Colomba solidale”

L’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi in occasione delle ormai imminenti festività pasquali, lancia l’iniziativa “Colomba solidale”, progetto realizzato in collaborazione con Pro Loco Bisceglie e Unpli Puglia.

L’iniziativa consiste nella vendita di colombe artigianali che potranno essere acquistate in alcuni punti vendita, solo su prenotazione, dai soci fondatori del progetto: Pasticceria Dolce Caffetteria, Caffetteria San Pietro, Moonflower e Pasticceria Trani. Sarà quindi possibile acquistare una colomba classica o all’olio d’oliva da 1 kg al prezzo di 15 euro. Parte del ricavato andrà devoluto per l’acquisto di ventilatori polmonari da impiegare per l’emergenza sanitaria da Covid-19.