Associazione Acconciatori Biscegliesi e Ant insieme per raccolta di capelli per malati oncologici

“È partita in questi giorni la collaborazione con l’associazione ‘Un angelo per capello’ al fine di raccogliere capelli donati per la costruzione di parrucche da destinare a malati oncologici“, questo il messaggio che il presidente dell’Associazione Acconciatori Biscegliesi, Pino Catino, ha redatto e affidato ai social per la promozione e la conoscenza.

“Per ricevere informazioni è possibile rivolgersi direttamente all’Ant di Bisceglie in via Virgilio n. 16 (tel.: 080 395 1472)”, spiega il presidente.

“Alcuni accorgimenti per chi volesse donare: la lunghezza minima deve essere di 25 centimetri, possibilmente capelli naturali o colorati senza meches. I nostri centri associati sono a disposizione per effettuare il taglio o anche solo per la raccolta”, sottolinea Catino, “l’importante e che siano asciutti e ben stretti”.

E conclude: “Con la speranza di donare un sorriso a chi soffre, siamo a vostra disposizione”.