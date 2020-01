Assessore Naglieri: “Rinvio Fiera Natale diventato pretesto per dichiarazioni gravi e fuorvianti”

“La vicenda del mancato svolgimento della Fiera di Natale, spostata dal 22 al 29 Dicembre 2019 per le avverse condizioni climatiche e, per la stessa motivazione, annullata, sta assumendo sempre più le forme e la sostanza di un pretesto, disponibile solo a chi cerca con ogni mezzo possibile di porre, irresponsabilmente, in cattiva luce l’Amministrazione comunale agli occhi della città e delle Istituzioni”. Lo dichiara Gianni Naglieri, Assessore alla attività produttive del Comune di Bisceglie.

“Nel merito, al solo fine di fare chiarezza, appare necessario evidenziarne i passaggi politici e dirigenziali che hanno contrassegnato la vicenda”, aggiunge l’Assessore Naglieri. “Approvato il Documento Strategico del Commercio, il cui aggiornamento era fermo al 2004, l’Amministrazione Comunale ha pubblicato il bando pubblico e approvato la relativa graduatoria definitiva per l’assegnazione dei posteggi, nonché la convenzione con il Consorzio Mercaincittà per la valorizzazione e promozione dei due mercati (segnatamente la Fiera di Natale e la Fiera dell’Epifania), prevedenti l’affidamento di fasi organizzative e di gestione. Come richiesto dal Consorzio Mercaincittà, con Determinazione Dirigenziale n. 630 è stato autorizzato il recupero della Fiera di Natale dal 22 al 29 Dicembre 2019. E con apposita ordinanza dirigenziale sono state disposte le opportune limitazioni al traffico veicolare per lo svolgimento delle due fiere dei giorni 29/12/2019 e 05/01/2020”.

“Precisato questo iter e sottolineato che lo stesso Consorzio Mercatincittà ha ribadito che la Fiera di Natale non si sia potuta per svolgere per cause atmosferiche avverse”, sottolinea l’Assessore alle attività produttive, “è sconcertante prendere atto delle gravi e fuorvianti dichiarazioni rilasciate dal coordinatore cittadino e da quello provinciale dell’Associazione CasAmbulanti su argomenti e temi che non hanno alcuna attinenza sindacale, e che, per loro stessa natura, trovano la loro ovvia e naturale risposta nell’ordine delle cose esposte. Sorprende, peraltro, la particolare affinità dei contenuti accusatori e denigratori dei portavoce di CasAmbulanti con quelli espressi con altrettanta virulenza e a più riprese da alcuni esponenti dell’opposizione che non rinunciano ad utilizzare metodi irresponsabili di propaganda politica”, conclude l’Assessore Gianni Naglieri.