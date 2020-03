Assembramenti piazza del pesce, c’è chi non ha capito la pericolosità del contagio / VIDEO

Le immagini parlano chiaro, sono di questa mattina alla piazza del pesce, e rappresentano un segno tangibile di quanto una parte della cittadinanza biscegliese non abbia compreso quanto pericoloso sia il periodo che stiamo affrontando.

I numerosi appelli del Sindaco Angarano, non ultimo quello di ieri sera dove veniva aggiornato il bilancio a Bisceglie a nove casi di positività a Covid-19 (leggi qui); quelli delle istituzioni cittadine, associazioni, ma soprattutto le disposizioni del Governo vengono disattese in un sabato mattina che pare essere il preludio alla spesa di un classico weekend, come se nulla fosse accaduto sino ad ora. La Polizia Locale cerca di gestire l’ordine pubblico e far rispettare le misure per consentire di fare la spesa, ma la gente presente in piazza sembra non recepire.

Una situazione che va corretta partendo dal senso civico che ogni cittadino dovrebbe avere, ma che questa mattina è stato disatteso in maniera piuttosto evidente.