Assembramenti e disposizioni spostamenti, nuovo appello del Sindaco Angarano

Il Decreto del Governo dello scorso 8 marzo, sembra non aver ancora ben attecchito ad una parte di cittadini biscegliesi che non stanno rispettando le indicazioni.

Nelle ultime ore numerosi sono stati gli interventi da parte delle Forze dell’Ordine in varie zone della città. Una situazione che l’amministrazione comunale sta cercando di gestire, ma senza il buonsenso dei cittadini tutto rimane vano.

“Vi ricordiamo che si può uscire di casa solo per comprovate esigenze di lavoro, salute o stretta necessità”, ricorda il sindaco Angarano, “che devono essere dichiarate in un’autocertificazione. Sono inoltre vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In questo senso diversi sono stati gli interventi degli agenti per evitare aggregazioni di persone. Serve la collaborazione di tutti. Comportiamoci con responsabilità e buon senso”, conclude il sindaco di Bisceglie, tuteliamo la nostra salute, restiamo a casa”.