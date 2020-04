Assemblea Lega Pro: “Difficile tornare in campo”

In un clima di grande commozione legata al difficile momento vissuto dall’Italia si è svolta ieri mattina, venerdì 3 aprile 2020, l’Assemblea dei club di Lega Pro.

Anche il Bisceglie Calcio, assieme alle altre cinquantanove squadre partecipanti al campionato di Serie C, ha preso parte all’evento che si è svolto in videoconferenza in ottemperanza alle misure varate dal Governo per contenere il contagio da Covid-19. Nel corso del dibattito le società hanno manifestato l’esigenza di adottare immediatamente delle misure volte a garantire la sostenibilità economica delle stesse. In particolare i club hanno chiesto lo svincolo sulle fideiussioni versate ad inizio stagione e la possibilità di accedere alla Cassa Integrazione in deroga auspicando, per quest’ultimo aspetto, un immediato intervento dell’esecutivo. La preoccupazione principale espressa dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, è infatti legata alla continuità aziendale delle squadre partecipanti alla terza serie nazionale ed a questo proposito l’assemblea ha rilanciato la necessità di riforme basate sul taglio dei costi proprio in nome della sostenibilità economica.

Inoltre, è emersa la difficoltà di poter tornare in campo per completare le ultime giornate anche se non si è presa una decisione definitiva sulla stagione sportiva in corso. La maggior parte dei club vorrebbe porre fine anticipatamente al torneo ed il numero uno della Lega Pro ha ribadito in maniera netta che si tornerà eventualmente a giocare quando le condizioni sanitarie lo consentiranno. Le società, infine, hanno dato mandato allo stesso Ghirelli di proseguire le trattative con l’AIC (Associazione Italiana Calciatori) e l’AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio) per trovare una soluzione condivisa riguardo gli stipendi di tecnici ed atleti.

Aumentano quindi le incertezze sul futuro del girone C di Serie C 2019/20, campionato al quale stava prendendo parte il Bisceglie Calcio. I nerazzurri, prima della sosta forzata legata all’emergenza Coronavirus, occupavano la terzultima posizione in graduatoria con 20 punti ed erano in piena lotta per un posto negli spareggi salvezza di fine stagione.