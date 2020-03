AslBat, al via il concorso per 162 collaboratori amministrativi a tempo indeterminato

Sono aperte le candidature al concorso, indetto dalla Asl Bat, per l’assunzione di 162 collaboratori amministrativi da impiegare a tempo indeterminato. La domanda di partecipazione al concorso potrà essere effettuata esclusivamente online, tramite la sezione dedicata del portale AslBat (clicca qui), seguendo le istruzioni riportate nel sito.

«L’avvio di un concorso per figure amministrative», dichiara il direttore generale Alessandro Delle Donne, «è occasione privilegiata per me in questo momento per sottolineare l’importante ruolo che svolgono all’interno del complesso mondo delle aziende sanitarie. Tutta l’attività clinica è sempre supportata da attività svolte, a volte anche in emergenza come in questo caso, da un apparato silenzioso e discreto fatto di donne e uomini che mandano avanti procedure e trovano soluzioni per assicurare il prima possibile il servizio più efficiente».

Accanto al concorso per figure amministrative il direttore Delle Donne annuncia anche l’avvio della procedura di assunzione straordinaria di 45 infermieri, 18 operatori socio-sanitari, due specialisti di malattie infettive e quattro specialisti di malattie respiratorie. Tale misura di potenziamento dell’apparato ospedaliero locale è infatti necessaria a fare fronte all’emergenza coronavirus, che proprio in questi ultimi giorni è arrivato anche nella Bat (leggi qui).