Asl Bat, Ospedale di Bisceglie: sono 32 in tutto i ventilatori polmonari in dotazione

“Sono 32 in totale i ventilatori disponibili nell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie: di questi 14 sono stati messi a disposizione del Ministero degli Affari regionali per il tramite della Protezione civile e sono arrivati a Bisceglie proprio in queste ore e 2 sono stati donati da Luxottica”, questo il resoconto redatto dall’Asl Bat, in collaborazione col nosocomio biscegliese, in merito alla dotazione di ventilatori polmonari.

“I ventilatori consentono di ventilare artificialmente il paziente in insufficienza respiratoria totale o parziale e sono stati posizionati nel Pronto Soccorso (28 di cui 8 in Osservazione Breve Intensiva), 6 in anestesia e rianimazione e 4 completano la dotazione tecnologica dei posti di sala operatoria utilizzati per la rianimazione“, spiegano.

“L’ospedale di Bisceglie si qualifica sempre di più come un importante punto di riferimento”, ha affermato Alessandro Delle Donne, Direttore Generale della Asl Bt, “il piano di adeguamento è praticamente completo e ora con questa dotazione di ventilatori possiamo dire di aver completato la riqualificazione dei posti letto del Pronto Soccorso“.