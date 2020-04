Asl Bat avvia iniziativa per rimanere a casa in salute

L’emergenza Covid ci messo di fronte alla necessità di stare a casa. Anche nella Fase 2 sarà importante continuare a rispettare le indicazioni e si dovrà uscire solo per particolari esigenze. Ma a casa possiamo sperimentare tanti modi semplici per stare bene e in salute seguendo i consigli di medici e operatori.

Cosa mangiare? Cosa limitare? Come migliorare le nostre abitudini? Asl Bt risponde a queste domande con consigli e riflessioni. Piccoli gesti quotidiani, semplici scelte di vita che possono fare la differenza per sé e per gli altri, per la propria famiglia e per la comunità. Basta seguire #ASLBTaltuoservizio e per trovare idee e spunti per avere cura di se stessi.

Per informazioni e approfondimenti è possibile contattare il Sian (Servizio di Igiene degli Alimenti) attraverso la mail: sian@aslbat.it o il Call Center Urp al numero verde 800 18 49 77. Medici e dietisti dell’Ambulatorio di Dietologia Territoriale sono a vostra disposizione.