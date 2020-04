Asl Bat, attivo servizio di supporto psicologico per personale strutture ospedaliere

È attivo il servizio di supporto psicologico per il personale in servizio nelle strutture ospedaliere e territoriali, in prima linea in questa emergenza sanitaria. Per garantire un supporto costante, il Dipartimento di Salute Mentale della Asl Bt ha organizzato un servizio di collaborazione: tutti i giorni dalle 11 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 16 alle 17,30.

Sono attive le linee telefoniche dei Centri di Andria, Barletta, Canosa, Trani, Bisceglie e Spinazzola e Minervino a cui si aggiungono i riferimenti del servizio di Neuropsichiatria infantile di Andria e Barletta. I numeri di telefono per Bisceglie sono 080.336.328/392.18.08.