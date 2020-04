Asl Bat, attivato servizio di consulenza pediatrica telefonica nei week end, festivi e prefestivi

L’Asl Bat ha comunicato in mattinata l’attivazione, dalle 8 alle 20 il sabato, la domenica e nei giorni festivi e prefestivi, del servizio di consulenza telefonica Scap.

I pediatri di libera scelta che, sulla base delle sospensioni in vigore, non possono visitare i bambini, faranno consulenza telefonica e, in caso di necessità, invieranno i bambini nelle strutture più idonee.

Questi i contatti:

Bisceglie: 080.3363378

Andria: 0883.299348

Barletta: 0883.577263

Trani: 0883.483219

Canosa di Puglia: 0883.641330