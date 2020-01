“Ascoltatori” di Susanna Tartaro apre il 2020 delle Vecchie Segherie Mastrototaro

Si apre questa sera alle ore 18.30 con il libro “Ascoltatori. Le vite di chi ama la radio” di Susanna Tartaro il 2020 di incontri con gli autori organizzati dalle Vecchie Segherie Mastrototaro.

L’autrice, curatrice del noto contenuto culturale di Rai Radio 3, Fahrenheit, in onda da oltre vent’anni, tratta nel suo lavoro dell’importanza della parola come strumento capace di evocare sentimenti ed emozioni in una società nella quale prevale l’immediatezza delle immagini. Ed è proprio la radio il mass medium per eccellenza in grado di trasportare l’ascoltatore, di accompagnarlo attraverso i suoi viaggi pindarici o fisici e di consentire al pubblico la capacità di poter esercitare liberamente la propria immaginazione. Un viaggio magico all’interno del mondo della radio attraverso aneddoti e retroscena guidati da chi quel mondo lo conosce bene vista la grande esperienza maturata nell’universo radiofonico.

L’appuntamento, presso il Mondadori Bookstore di via Porto 35, è organizzato in collaborazione con il Circolo dei lettori di Bisceglie.