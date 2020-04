“Ascoltare e Ascoltarsi”, servizio di supporto psicologico telefonico gratuito a cura di Aduna

Un servizio telefonico di supporto psicologico in questi tempi di emergenza sanitaria e forzato distanziamento sociale. Questa l’idea di due psicologhe, la biscegliese Eleonora Celestino, psicologa della salute, psicoterapeuta umanista e bioenergetica in formazione, e la coratina Maria Bucci, psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale.

L’associazione Aduna, nata per creare un luogo d’incontro per eventi in-formativo-tematici di sensibilizzazione e artistico-musicali, è vincitrice del bando regionale Pin-Pugliesi Innovativi. Il progetto, pertanto,è finanziato da Unione Europea, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Puglia-Assessorato alle Politiche Giovanili e Arti-Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione. Il nome Aduna, in dialetto di Gambia e Senegal, vuol dire “vita”, ma è stato scelto anche per il significato che ha nella lingua italiana: adunare, mettere insieme.

Sarà attivo da quest’oggi, mercoledì 1° aprile: basterà inviare un messaggio al numero 3452979041 per essere ricontattati e disporre del servizio, lo si ribadisce, in maniera totalmente gratuita.