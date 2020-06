Arresti a Bisceglie, Angarano: “Segnale forte di presenza dello Stato e controllo del territorio”

“Gli arresti degli aggressori che il 2 giugno pestarono brutalmente un giovane in piazza Vittorio Emanuele sono un segnale forte di presenza dello Stato e di controllo del territorio”. Sono le prime parole del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, qualche ora dopo l’arresto di sette biscegliesi a seguito del pestaggio ai danni di un 16enne tranese (LEGGI QUI).

“Ringrazio a nome dell’Amministrazione e della Comunità le Autorità inquirenti e l’Arma dei Carabinieri esprimendo il nostro plauso per l’operazione condotta brillantemente e in tempi celeri. Il fatto che le telecamere di videosorveglianza siano state utili alle indagini ci spinge a proseguire sulla strada intrapresa. Finora abbiamo quasi triplicato la videosorveglianza, continueremo a potenziarla per supportare le forze dell’ordine nel controllo del territorio – conclude Angarano – e aumentare la sicurezza, tema su cui resta massimo l’impegno dell’Amministrazione Comunale”.