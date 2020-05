Approvato progetto da 490mila euro per lavori alle scuole Don Tonino Bello e Caputi

Il Comune di Bisceglie, con delibera di giunta, ha approvato il progetto per interventi di efficientamento energetico e arredo urbano delle scuole “Don Tonino Bello” (foto in basso a destra) e “Arc. Prof. Caputi” per un quadro economico complessivo di 490mila euro.

Si interverrà prevalentemente sulle palestre dei due edifici scolastici, con l’obiettivo dotare la popolazione – scolastica e non – di strutture che offrano la possibilità di essere vissute con buoni livelli di comfort termico e ambientale.

Saranno realizzati interventi strutturali per migliorare la coibentazione, compresa la sostituzione degli infissi esterni con infissi in pvc con doppio vetro. Nel caso della Caputi (foto in alto a sinistra), inoltre, al fine di evitare allagamenti nell’area esterna in caso di piogge, la pavimentazione esistente che rende l’area impermeabile sarà rimossa e sostituita con un’altra in masselli autobloccanti posati su fondazione misto granulare, ottenendo così un piazzale totalmente permeabile. La nuova pavimentazione sarà posta in opera formando il disegno di una meridiana, andando ad aggiungere alla funzionalità dell’intervento anche un valore estetico che possa anche offrire spunti educativi per gli alunni.

“Un altro passo avanti nel rendere più efficienti, funzionali e vivibili i nostri ambienti scolastici, garantendo peraltro una maggiore ecosostenibilità e, di conseguenza, un minore consumo di energia e un minore inquinamento, parametri ormai non più rinunciabili”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “In questo caso, inoltre, rendiamo più agevole l’utilizzo delle palestre non solo agli studenti ma anche ai tanti ragazzi che le utilizzano nel pomeriggio con le associazioni sportive, sostenendo la pratica delle discipline sportive nella nostra Città”.