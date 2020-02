Anticipo di campionato a Pozzuoli per i Lions Bisceglie

La ventitreesima giornata del campionato serie B di pallacanestro, girone D, vede impegnati i Lions Bisceglie nella sfida esterna contro Bava Virtus Pozzuoli, che si terrà al palasport “Errico”.

Dopo aver ritrovato la vittoria contro Scauri, il team biscegliese necessita di punti utili per consolidare la zona playoff ed il terzo posto in classifica. Occasione da sfruttare al meglio la partita contro Pozzuoli; undicesima forza del girone, reduce da cinque sconfitte consecutive. L’ultima confronto tra le due sfidanti si è concluso 106-62 in favore dei biscegliesi. Nonostante il pronostico sfavorevole, il team di coach Gentile farà affidamento sul gioco di squadra e soprattutto sul fattore campo, visto il grande supporto dei tifosi campani nelle ultime giornate.

Match, quindi, che si preannuncia combattuto tra le due compagini, dopo che Marco Rossi e compagni hanno ritrovato fiducia in se stessi e nei loro mezzi nell’ultima partita di campionato.

Match che andrà in scena nell’anticipo di domani, sabato 22 febbraio, con palla a due fissata alle ore 19.00.

Articolo di Francesco Albrizio