“Antenna sociale… a distanza!”: servizio di ascolto psicologico promosso da Anteas

Anteas Bisceglie, in collaborazione con la sede di Trani, ha deciso di offrire un servizio di ascolto psicologico, in modo totalmente gratuito, volto a coloro che si trovino in uno stato di bisogno.

L’emergenza sanitaria da Covid-19, infatti, ha scatenato diverse reazioni nei cittadini: dall’angoscia e dalla paura del contagio, alla negatività, senza dimenticare il forte senso di restrizione della propria libertà individuale, dovuto alle misure di sicurezza anticontagio. È per questo, dunque, che si è resa necessaria l’apertura di uno spazio di supporto e aiuto, accessibile a tutti da parte l’associazione Anteas (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà) presieduta a Bisceglie da Anna Colella.

Per usufruire del servizio bisogna inviare una e-mail all’indirizzo anteasbisceglie@libero.it, oppure un SMS al numero 3407720649, fornendo il proprio nome e recapito telefonico. In alternativa è possibile anche contattare l’associazione telefonicamente al numero: 3500811353.

Nelle 24 ore successive, la psicologa Felicia Pasquale ricontatterà coloro che si sono rivolti a tale sportello per fissare un colloquio telefonico, disponibile anche tramite le app Whatsapp o Skype.