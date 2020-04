Anniversario Liberazione, Sindaco Angarano invia VIDEO a studenti scuole elementari e medie

Il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ha inviato un video agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Città per festeggiare il 75esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

“Un modo”, ha commentato il primo cittadino, “per superare le barriere fisiche imposte dall’emergenza sanitaria in corso e far ‘volare’ il messaggio oltre le pareti delle nostre case per condividere l’importanza della ricorrenza con chi rappresenta il futuro della nostra società e si deve impegnare ogni giorno ad essere difensore della libertà e della democrazia. La memoria rischia di essere sterile se passiva, la memoria deve farsi riflessione per trasmette i valori fondanti della nostra Costituzione per i quali i nostri nonni hanno lottato strenuamente, anche con il sacrificio estremo”.

Il video è stato realizzato con la preziosa collaborazione del sistemaGaribaldi attraverso il progetto “La Città Bambina”. Sono infatti gli stessi bimbi, ognuno dalla propria casa, a disegnare il Tricolore e a scrivere cosa è per loro la Libertà, prima del messaggio del Sindaco. “Quest’anno non abbiamo potuto organizzare manifestazioni pubbliche e quindi non c’è stata la possibilità di incontrare bambini e ragazzi”, ha aggiunto il primo cittadino. “Mi auguro che questo video possa farci sentire ugualmente vicini, uniti nell’essere costruttori di pace”.

Oggi il Sindaco Angarano parteciperà anche alla staffetta letteraria organizzata dall’Anpi sulla piattaforma Jitsi Meet dalle 18 alle 19. Alla lettura parteciperanno anche il Circolo dei Lettori – Presidio del Libro di Bisceglie, il Laboratorio Urbano di Bisceglie e il bookstore Mondadori – Vecchie Segherie Mastrototaro.