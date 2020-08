Animalisti bloccano trasferimento cani al rifugio di Trani

Una lunga mattinata terminata con un nulla di fatto. Questo in estrema sintesi l’esito della diatriba scatenatasi davanti al canile municipale di Bisceglie oggi, 3 agosto.

Sin dalle prime ore del mattino si sarebbe dovuto provvedere a trasferire 180 cani dalla struttura biscegliese a quella di Trani. Operazione ostacolata da un folto numero di volontari, capitanati dagli esponenti da “I Figli di Nessuno”, associazione animalista dedita alla salvaguardia, tutela e cura di cani maltrattati e abbandonati nel territorio di Bisceglie.

In alcuni momenti la tensione è salita in maniera importante con gli animalisti che contestavano la modalità di trasporto e l’idoneità del mezzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale, oltre ai consiglieri comunali Ruggieri e Losapio presenti per dirimere la questione.

Il titolare del rifugio di Trani ha spiegato di avere la documentazione per eseguire prendere in affidamento gli animali, ma il trasferimento è stato al momento sospeso, anche se potrebbe però avvenire nei prossimi giorni.