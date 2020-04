Angarano: “Week end cruciale, adesso non possiamo abbassare la guardia”

Anche se in periodo di emergenza da Covid-19 le giornate a molti sembrano tutte uguali, oggi comincia un nuovo weekend nel quale rispettare le regole e rimanere rigorosamente a casa.

Memori di quanto accaduto sabato scorso alla piazza del pesce (leggi qui), il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano ha mandato un messaggio alla cittadinanza in mattinata, “Questo week end è cruciale. E lo sarà anche il prossimo. Non sono io a dirlo ma i numeri dei casi risultati positivi, sia qui a Bisceglie (18) che nell’intera Regione (2182). Voglio subito chiarire una cosa”, afferma Angarano, “non possiamo escludere che persone asintomatiche o che stanno incubando il virus in queste ore siano pericolose allo stesso modo di quelle poste in isolamento forzato. Adesso non possiamo abbassare la guardia. Adesso l’unico modo che abbiamo per difenderci è restare in casa”.

Il Primo cittadino torna a quanto accaduto sette giorni fa, “Sabato scorso ho dovuto, con profondo dolore, chiudere la piazza del pesce. Oggi inizia un altro sabato di controlli, di lavoro, di contrasto a questa epidemia. Sugli aspetti amministrativi, istituzionali, sanitari, vi aggiornerò come fatto finora, costantemente e non appena i provvedimenti sono operativi e le notizie sono ufficiali nel video postato ieri sera le ultime notizie (leggi qui)”.

“Stamattina voglio chiedervi soltanto di resistere ancora. Qui ognuno è chiamato a tirare fuori un grande senso di responsabilità”, conclude il sindaco Angarano, “per noi, per i nostri figli, per le persone a noi care. Solo insieme ce la possiamo fare”.