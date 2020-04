Angarano: “Terzo giorno consecutivo senza contagi, un biscegliese in Terapia Intensiva”

“Anche oggi, per il terzo giorno consecutivo, non ci sono stati nuovi contagi nella nostra Città: al momento i positivi sono quindi 61”. Nuove notizie incoraggianti giungono dal sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

“Dei 4 ricoverati al Covid Hospital “Vittorio Emanuele II”, un nostro concittadino è purtroppo in terapia intensiva. Invariata la situazione sulle persone in quarantena presso il proprio domicilio”, continua il Primo cittadino, “in tutto 65, delle quali 21 positive e 44 negative, queste ultime in isolamento precauzionale poiché secondo le indagini epidemiologiche effettuate dalla Asl Bt hanno avuto contatti con persone affette da Coronavirus”.

“Il dato pur positivo sull’assenza di nuovi contagi ci conforta però a metà, dopo la triste notizia di questa mattina” (leggi qui). Ma dobbiamo continuare ad avere forza e lucidità perché il lavoro da fare è tanto e la lotta al contagio continua giorno per giorno”.

“Alcune comunicazioni importanti sulle prossime ore: su tutto il territorio regionale e anche nella nostra Bisceglie”, informa il sindaco, “è disposta la chiusura al pubblico delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, nelle giornate di sabato 25 aprile (Festa della Liberazione), domenica 26 aprile e venerdì 1 maggio 2020 (Giornata mondiale dei Lavoratori)”.

“Sono consentite: le vendite a mezzo ordinazione con strumenti digitali o telefonici, con consegna al domicilio del cliente nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per la consegna e l’esercizio delle edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

L’invito è a non accalcarsi per fare la spesa nel giorno precedente le chiusure, a evitare gli orari di punta, a recarsi a fare la spesa uno per famiglia e sfruttare i tanti servizi a domicilio che i nostri commercianti stanno man mano attrezzando”.