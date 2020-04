Angarano: “Oggi scende numero persone in quarantena, non ci sono nuovi contagi”

“Oggi non si registrano nuovi contagi nella nostra Città. I positivi al Covid-19 restano 59, dei quali 2 ricoverati all’ospedale Vittorio Emanuele II”, sono le prime parole del sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano al termine della giornata odierna. “Le persone in quarantena obbligatoria immobile presso il loro domicilio scendono a 44 (6 in meno rispetto a ieri) delle quali 21 positive a 23 negative. I 36 pazienti dell’ex Istituto Ortofrenico continuano ad essere ospitati nel plesso Covid predisposto da Universo Salute”.

“Il trend continua ad essere stabile ma l’emergenza non è finita e la convivenza con il virus sarà una grande prova di responsabilità che richiede la massima prudenza per evitare che la curva dei contagi torni a salire. Vi invito quindi a prestare la massima attenzione al rispetto dalla distanza di sicurezza”, conclude Angarano, “all’osservanza delle regole e all’uso dei dispositivi di protezione individuale: mascherine e guanti”.