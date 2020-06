Angarano: “Quest’anno la festa della Repubblica assume un senso ancora più profondo”

“Quest’anno la festa della nostra amata Repubblica assume un senso ancora più profondo. Rivolgiamo un pensiero alle tante persone che in Italia hanno perso i propri cari e a tutti coloro che sono in difficoltà a causa della crisi sociale che l’emergenza sanitaria ha portato con sé”. Comincia così il messaggio del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, nel giorno della festa della Repubblica.

“E un enorme ringraziamento va agli operatori sanitari”, sottolinea il Primo cittadino, “che hanno lavorato giorno e notte, con encomiabile professionalità e dedizione, per curare la nostra salute; alle forze dell’ordine che hanno pattugliato il territorio con grande impegno; ai volontari che hanno messo il loro tempo e le loro energie a disposizione della collettività; ai tanti cittadini che con grande cuore, in silenzio, hanno aiutato chi ne ha bisogno. Di questi valori, come ha detto il Presidente Mattarella”, conclude il Sindaco Angarano, “dobbiamo essere fieri e da qui dobbiamo ripartire per lasciarci alle spalle questo momento difficilissimo. Buona Festa della Repubblica, unita e democratica”.