Angarano: “Polizia Locale monitorerà treni e autobus in arrivo a Bisceglie”

“A Bisceglie abbiamo organizzato il monitoraggio dei treni e degli autobus con presidi di Polizia Locale e volontari di Protezione Civile in stazione e nei pressi del Parco Sant’Andrea. In via precauzionale abbiamo acquisito l’elenco degli autobus Marino che arrivano dal nord e si fermano a Bisceglie (Flixbus ha invece sospeso i collegamenti fino al 17 maggio) e dei treni, includendo anche i collegamenti da Barletta dopo l’arrivo di quelli a lunga percorrenza”. Queste le parole del sindaco Angelantonio Angarano al termine della videoconferenza con la Prefettura di Barletta Andria Trani e i sindaci della Bat. Tra gli argomenti principali i ritorni dal Nord nel nostro territorio.

“Sia in stazione che all’arrivo degli autobus saranno raccolti i dati dei viaggiatori, oltre che eseguita la rilevazione della temperatura corporea. A tutti verrà ribadito l’obbligo di osservare scrupolosamente la quarantena disposta da Regione Puglia e saranno fornite loro tutte le indicazioni utili. Ricordo che tutti coloro che arrivano da fuori Regione, ivi compresi quelli che si muovono con mezzo proprio, devono compilare il modulo di autosegnalazione online sul sito della Regione e osservare 14 giorni di isolamento fiduciario”, spiega Angarano.

“Avremmo voluto dare tutt’altro benvenuto a questi concittadini, però ricordiamo che le misure disposte sono prima di tutto a tutela di loro stessi e dei loro cari, oltre che dell’intera comunità”, conclude il sindaco.