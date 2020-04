Angarano: “Nuovo positivo in isolamento da due settimane. Oggi riunione cerasicola e incontro con parrucchieri”

“Oggi si registra un nuovo caso di positività, ma vorrei tranquillizzarvi perché la persona è stata sottoposta a tampone alcuni giorni fa ma era in isolamento precauzionale da circa due settimane, non avendo quindi contatti con l’esterno”. Questa la prima notizia data dal sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, in merito al bollettino odierno.

“C’è anche, però, una buona notizia: i nostri concittadini affetti da Coronavirus restano sempre 59 poiché un paziente in quarantena obbligatoria è guarito. Restano quindi 50 le persone in isolamento presso il proprio domicilio, delle quali 21 positive e 29 negative”.

“Continua nel frattempo l’attività per concertare la fase2. Oggi abbiamo tenuto una riunione”, afferma Angarano, “con tecnici del settore, sui protocolli da utilizzare per la fase della commercializzazione nell’attività della cerasicoltura, in modo da condurre le attività in sicurezza senza penalizzare gli agricoltori. Resta alta l’attenzione per organizzare le attività economiche in tutti i comparti”.

“Sempre in mattinata”, continua, “abbiamo anche ricevuto una delegazione in rappresentanza di circa 60 operatori tra parrucchieri, estetiste, titolari di centri massaggi. Abbiamo innanzitutto ribadito la nostra solidarietà e vicinanza al comparto in questo momento particolarmente delicato e abbiamo ascoltato le loro preoccupazioni e le loro istanze, impegnandoci a portarle nelle opportune sedi istituzionali”.

“Come già annunciato, infine, oggi è stata una giornata importante sul fronte del sostegno alle famiglie in difficoltà perché è partita l’erogazione del contributo per il fitto casa: un sostegno rilevante che fronteggia l’emergenza sociale in atto. Continueremo a fare il possibile per non lasciare indietro nessuno”.