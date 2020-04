Angarano: “Non dobbiamo perdere speranza, pensiero a chi è solo, soffre o e in difficoltà”

Domenica delle Palme insolita quella che stiamo vivendo, contraddistinta dall’emergenza sanitaria da Covid-19 che ci vede restare a casa.

In un momento così speciale le parole del sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano sono quanto mai necessarie, “Stamattina sono andato in Cattedrale per una preghiera alla Madonna Addolorata, compatrona della nostra Città. Stiamo vivendo un periodo molto difficile”, ammette il Primo cittadino, “giorni di sacrifici e sofferenza, di solitudine, di povertà che avanza, attività chiuse, piazze vuote, ci mancano gli abbracci con i nostri cari, inesauribile fonte di energia”.

“Siamo stanchi, lo so”, dichiara Angarano, “ma non dobbiamo perdere la speranza. La speranza che arriva dal cuore, da chi dona e si dona, da chi lavora ogni giorno per salvare vite umane, per fare controlli, per affrontare questo mostro. Buona domenica delle Palme a tutti, distanti ma uniti, con un pensiero speciale a chi è solo, a chi soffre, a chi è in difficoltà”.