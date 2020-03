Angarano: “Ad oggi non ci sono casi positivi al Coronavirus a Bisceglie. Restiamo a casa”

In questi momenti difficili per tutta Italia arriva una nota positiva dal primo cittadino biscegliese Angelantonio Angarano: “Non ci sono casi positivi al Coronvirus a Bisceglie”. La dichiarazione è arrivata pochi minuti fa in un videomessaggio pubblicato sulla sua pagina facebook del sindaco biscegliese. Il primo cittadino ha ribadito allo stesso tempo come l’ospedale di Bisceglie sia assolutamente “un punto di riferimento” durante questa emergenza.

Angelantonio Angarano ha spiegato come questo dato positivo per la città deve spingere tutti i biscegliesi a “continuare a rispettare le misure ed uscire di casa solo se strettamente necessario, in questo modo riusciremo a superare questa emergenza”. Il sindaco ha anche chiarito che “stanno proseguendo i controlli a tappeto per il rispetto delle norme governativesia nei confronti delle persone che degli esercizi commerciali. Attualmente le denunce penali in città sono salite a 21 e non ci fermeremo. Tolleranza zero per gli irresponsabili”. Per quanto riguarda i varchi di accesso alla città Angarano ha fatto sapere che “sono tutti sotto controllo, soprattutto grazie alla collaborazione dei Carabinieri, la fermata degli autobus è stata spostata nei pressi della stazione ferroviaria proprio per consentire un controllo maggiore da parte delle autorità”. In più il primo cittadino ha reso noto “che è stata ridotta l’attività del mercato giornaliero e chiusi i parchi pubblici”.

Il sindaco si è rivolto ancora a tutta la popolazione spiegando come: “questi sono provvedimenti sofferti. Capisco le attività commerciali, capisco il sacrificio che stanno facendo tutti i cittadini. Noi siamo una città operosa in cui è connaturato il fare e il rimanere a casa è duro, è una misura pesante ma dobbiamo tutti quanti pensare a tutelare la salute pubblica. A tal proposito”, ha aggiunto il primo cittadino, “continuano ad arrivare segnalazioni di assembramenti e di persone che non rispettano le misure. Le stiamo prendendo in carico tutte quante e i controlli vengono effettuati e le persone sanzionate. Non siamo cattivi, siamo una città che si adegua alle misure con senso di responsabilità. Tra l’altro chi viola queste regole commette un atto irrispettoso nei confronti di tutti quei cittadini che stanno facendo sacrifici e rimangono a casa o chiudono le loro attività commerciali”.

Angelantonio Angarano ha quindi concluso il suo intervento: “Vi ringrazio per quello che state facendo e per i tanti gesti di generosità, siamo una comunità bellissima. Con questo senso di vicinanza e di responsabilità noi ne usciremo tutti quanti insieme.