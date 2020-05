Angarano: “Le persone positive scendono a 17, neanche oggi ci sono stati nuovi contagi”

“Le persone positive scendono a 17, delle quali 10 in quarantena obbligatoria presso il proprio domicilio e 7 pazienti dell’ex istituto ortofrenico dell’Opera Don Uva”. Questo l’aggiornamento del sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, alla luce dei dati giunti nella tarda serata di oggi, 18 maggio.

“Rispetto all’ultimo report, quindi, ci sono due cittadini che sono guariti. E neanche oggi ci sono stati nuovi contagi”, prosegue il Primo cittadino, “in linea con un trend positivo che fa ben sperare. Per continuare così è fondamentale rispettare le regole, prime fra tutte l’utilizzo della mascherina (indossandola correttamente) e il distanziamento sociale di almeno un metro, non formando assolutamente assembramenti. Collaboriamo per tutelare la nostra salute”.