Angarano: “Inizia fase delicata, continuare con distanziamento” / VIDEO CONTROLLI

“Ultimo week end di parziale lockdown e inizio di una fase delicatissima. Da una parte dovremo monitorare che le disposizioni sulle riaperture siano rispettate. Dall’altra continuiamo a controllare ciò che non è mai cambiato: la regola del distanziamento sociale di almeno un metro, il divieto assoluto di assembramenti, il divieto assoluto di svolgere riunioni, feste anche in casa o in luoghi pubblici”. Così il sindaco Angelantonio Angarano a poco più di ventiquattr’ore da lunedì 18 maggio, quando è previsto un ulteriore allentamento delle misure per il contenimento del virus.

“Stamattina la Polizia Locale ha presidiato la litoranea, sia di levante che di ponente, per dissuadere assembramenti, anche con l’ausilio del drone. Continueremo in questi giorni, sia sulla costa che sul territorio cittadino, anche con la presenza di maggiori carabinieri che stanno pattugliando la Città già in questi giorni. È necessario e inevitabile affinché tutti possiamo godere di questa libertà che a poco a poco stiamo provando a riprenderci. Ma vi rinnovo l’appello al senso di responsabilità, indossate la mascherina se gli incontri avvengono in uno spazio chiuso e se siete all’aperto e non è possibile mantenere la distanza di sicurezza. Senza la collaborazione di ciascuno di noi non potranno mai bastare i controlli. Non possiamo mettere la nostra vita in gioco ancora una volta per comportamenti superficiali, sbagliati o peggio dolosi. Ringrazio le forze dell’ordine e confido nella collaborazione di tutti voi. Ripartiamo insieme ma facciamolo in sicurezza”, conclude il primo cittadino.