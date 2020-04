Angarano: “I positivi sono 61, persone in quarantena in diminuzione”

“Il bollettino sui numeri dell’emergenza sanitaria arriva solo ora perché abbiamo dovuto fare, come è nostra consuetudine, delle verifiche ulteriori prima di darne notizia. Sono certo che comprenderete questo eccesso di zelo”. Sono le parole del sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, prima di dare i dati aggiornati a livelli cittadino.

“I positivi al Coronavirus nella nostra Città sono 61, dei quali 4 ricoverati al Covid Hospital “Vittorio Emanuele II”. Le persone in quarantena domiciliare sono 48 (quindi in diminuzione), delle quali 21 positive e 27 negative”.

“Oltre al monitoraggio dell’emergenza sanitaria”, prosegue il Primo cittadino, “in questi giorni siamo impegnati nella preparazione della cosiddetta ‘fase due’, che deve essere quanto più condivisa con associazioni di categoria, commercianti, imprenditori, artigiani, lavoratori e affrontata con le dovute cautele per la sicurezza di tutti che, ve lo ricordo, è la priorità assoluta”.

“Priorità assoluta per le istituzioni che necessitano della grande ed essenziale collaborazione dei cittadini. Nonostante vi abbia informato in anticipo della disposizione regionale di chiusura degli esercizi commerciali per domani e dopodomani, sembra che siano usciti tutti oggi e in città c’è un bel viavai di persone. I controlli sono sempre in corso e saranno intensificati in questi giorni”.

“La voglia di tornare alla normalità è comprensibile ma, ve lo ripeto, è proprio di questa che si nutre questo maledetto virus. Davanti a due nostri concittadini venuti a mancare e alle centinaia di morti che si registrano ancora ogni giorno in Italia, non possiamo, purtroppo, voltare pagina mollando la presa. La battaglia è ancora lunga e dobbiamo continuare ad affrontarla facendo fronte comune. Ci vorrà ancora tempo, pazienza, sacrifico”.