Angarano: “Guariti 4 nostri concittadini, ma virus non è sconfitto”

“Chiudiamo la giornata di oggi con un’altra buona notizia: rispetto all’ultimo report sono guariti altri 4 nostri concittadini”. Questa le parole del sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, a margine di un’altra lunga ed estenuante giornata.

“I positivi al Covid-19 nella nostra Città scendono dunque a 13, dei quali 6 in quarantena obbligatoria presso il proprio domicilio e 7 pazienti dell’ex istituto ortofrenico dell’Opera Don Uva. Non ci sono ricoverati biscegliesi in ospedale e anche oggi non si sono registrati nuovi contagi”.

“Continuiamo ad essere prudenti e ad adottare tutti gli accorgimenti utili per continuare la convivenza con il virus senza mettere in pericolo la nostra salute. Ricordiamoci sempre di indossare la mascherina nei luoghi chiusi e anche all’aperto se non siamo certi di poter osservare la distanza interpersonale di almeno un metro. E ricordiamoci che gli assembramenti“, conclude il Primo cittadino, “assolutamente vietati, sono pericolosissimi. Il virus non è sconfitto, teniamolo sempre ben presente”.