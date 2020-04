Angarano: “Grazie al personale sanitario a nome di tutta la comunità biscegliese” / VIDEO

Giorno di Pasqua, giorno fi festa, per molti da trascorrere rigorosamente a casa come impone il Govero, di lavoro per chi invece è impegnato in prima linea per contrastare il Covid-19.

“Stamattina ci siamo recati all’ospedale di Bisceglie”, racconta il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, “ci tenevamo a fare gli auguri di Buona Pasqua al personale sanitario a nome di tutta la Comunità, per far sentire loro la nostra vicinanza e la nostra enorme gratitudine”.