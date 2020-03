Angarano: “Confermati 3 casi Covid-19 a Bisceglie, Regione ha accentrato gestione dati”

Con un lungo video esplicativo, nella tarda serata di ieri il sindaco Bisceglie Angelantonio Angarano ha affrontato e chiarito alcuni temi legati all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Assieme al primo cittadino, sono intervenuti il dottor Tommaso Fontana, referente facente funzione di supporto del centro operativo comunale, e con il referente provinciale della Protezione Civile Gianni de Trizio. Angarano ha confermato i 3 casi di Coronavirus a Bisceglie, aggiungendo che non ci sono altri contagi al momento. Al tempo stesso il Primo cittadino ha spiegato le modalità che si stanno seguendo all’interno del reparto di Otrofrenia dell’Opera Don Uva nei confronti di pazienti e personale sanitario. Angarano ha proseguito affermando, “Io e i miei colleghi della Bat non riusciamo a ottenere i dati sul numero dei positivi in tempo reale. Questo perché la regione ha accentrato, credo giustamente”, sottolinea, “tutti gli aspetti che riguardano la comunicazione e la diffusione di questi dati attraverso un’attività chiara di comunicazione. Cercheremo di affinare questo percorso attraverso un collegamento più stretto con la Prefettura per fornire maggiori informazioni alla cittadinanza”.