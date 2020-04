Angarano: “Chiarimenti su fase 2. Nelle ultime ore troppa gente in giro, non può essere tollerato” / VIDEO

La fase due, prevista per il prossimo 4 maggio, rappresenta sicuramente un snodo cruciale per il futuro prossimo in questo periodo di emergenza da Covid-19. Il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, in un video riepiloga tutte le attività svolte in giornata e chiarimenti sulle azioni da compiere da parte dei cittadini.

“In questi giorni mi chiedete in tantissimi informazioni sulle misure della fase due”, dichiara Angarano, “sia governative che regionali. In questo video le nuove disposizioni su servizio di asporto delle attività ristorative, pesca, cura degli animali, manutenzione barche, manutenzione seconde case. Ma anche gli incontri che stiamo svolgendo con tutte le categorie per concertare e condividere la fase due e una riflessione su come stanno rispondendo i cittadini. Non abbassiamo la guardia. Ce la faremo insieme”.