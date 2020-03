Angarano: “Casi di positività a Bisceglie sono 12. Situazione Cdp monitorata” / VIDEO

“Continuate a scriverci e a richiederci informazioni, è una cosa utile restare in contatto”, ha spiegato in serata in un video messaggio il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, “Presto avremo e, subito dopo, vi comunicheremo le informazioni necessarie per incassare il bonus spesa stanziato dal governo centrale”.

“Accanto all’emergenza sociale”, continua Angarano, “c’è sempre quella sanitaria: i casi di positività a Covid-19 a Bisceglie salgono a 12: 5 ricoverati in strutture ospedaliere e 7 in isolamento domiciliare“.

Sulla situazione all’Opera don Uva Universo Salute: “La situazione è costantemente monitorata. Entro dopodomani avremo i risultati dei tamponi a tutti i ‘quarantenati'”. “Stiamo requisendo strutture ricettive anche cittadine per gli operatori sanitari in prima linea in questa battaglia”, ha aggiunto il primo cittadino.

“La piazza del pesce di corso Umberto è stata chiusa per ristabilire ordine ed evitare assembramenti”, ha sottolineato il sindaco Angarano.