Angarano: “Casi Covid-19 a Bisceglie salgono a 11, oggi responsabilità collettiva non dimostrata” / VIDEO

“I contagiati da Covid-19 a Bisceglie passano oggi da 9 a 11, di cui 5 ricoverati e 6 in isolamento domiciliare”, queste le prime parole del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, in apertura del videomessaggio inviato alla cittadinanza.

“Continuano i controlli sui quarantenati da parte dell’Asl Bat e delle forze dell’ordine, non tenete contro dei messaggi su social o messaggerie”, ricorda Angarano. “Sono giornate di picco in cui dobbiamo mostrare ancora di più spirito di sacrificio collettivo”. Il Primo cittadino rimarca il fatto che troppi cittadini si siano riversati per le strade, come per il caso della piazza del pesce che lo stesso Angarano, ha dichiarato in giornata, chiuderà (leggi qui). Il Sindaco di Bisceglie chiama i cittadini ad un senso di responsabilità collettiva che oggi non è stata dimostrato.