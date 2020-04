Angarano: “Buoni spesa in arrivo, ai beneficiari ricarica su tessera sanitaria”

Continua la raccolta fondi per sostenere chi è più in difficoltà a causa dell’emergenza sociale creata dal Coronavirus. Chiunque voglia continuare a sostenere chi ne ha più bisogno può donare sul nuovo conto corrente attivato dal Comune di Bisceglie, che in prima battuta, data la stretta necessità di dover far fronte alla situazione delicata aprendo alle richieste di chi voleva donare, aveva messo a disposizione un conto provvisorio dal quale il ricavato sarà stornato. L’Iban su cui effettuare le donazioni è il seguente: IT07 F076 0104 0000 0104 9391 129, il conto corrente è intestato al Comune di Bisceglie – Emergenza Covid-19.

Chi invece volesse donare alimenti e altri beni di prima necessità può chiamare l’infopoint di Protezione Civile attivo tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, al numero 080.33.666.21. I volontari sono a disposizione anche per ritirare la merce dal domicilio del donatore.

“Continua nel frattempo il lavoro per sostenere chi ne ha bisogno”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Finora sono arrivate oltre mille richieste per i buoni spesa, pratiche che sono al vaglio degli uffici e sulle quali ci sarà presto una risposta ai diretti interessati, tramite mail ed sms. Grazie alla piattaforma automatica di cui ci siamo dotati e alle procedure estremamente semplificate siamo riusciti ad evitare disagi e assembramenti. Non circolando denaro contante, ma prevedendo per i beneficiari una ricarica automatica sulla tessera sanitaria, elimineremo alla radice eventuali storture nell’utilizzo dei buoni. Nel frattempo è in fase di pubblicazione l’elenco dei negozi convenzionati in cui sarà possibile spendere i buoni sottoforma di credito caricato sulle tessere sanitarie. Bisceglie, oltre ai 486mila euro ricevuti dal Governo, potrà contare su altri 164mila euro erogati dalla Regione Puglia. Utilizzeremo queste risorse per arrivare ancora a più persone e stare accanto a chi è in difficoltà, non lasciando indietro nessuno”.